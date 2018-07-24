Путина не пригласят выступать перед Конгрессом США

Путина, в случае его визита в Вашингтон осенью 2018 года, не будут приглашать выступить перед Конгрессом

Президента России Владимира Путина, в случае его визита в Вашингтон осенью 2018 года, не будут приглашать выступить перед Конгрессом США. Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, передает Reuters.

По его словам, представители Конгресса точно не пригласят Путина выступить на совместном заседании Сената и Палаты представителей.

Также Райан добавил, что не видит проблемы во встрече президента США Дональд Трамп с Путиным. По его мнению, значение имеет цель встречи.

Напомним, в сентябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко выступил на совместном заседании палат Конгресса США. Тогда в ходе своего выступления Порошенко призвал США создать специальный фонд для инвестирования в Украину, а также предоставить Украине статус особого партнера в области безопасности.