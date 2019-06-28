Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы

Российский президент Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия победы в Великой отечественной войне. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Как заявил Песков, Трамп позитивно воспринял приглашение и сказал, что будет ждать официального приглашения.

При этом Песков подчеркнул, что официальное приглашение, "конечно, в самые ближайшие дни уже будет направлено".

"Действительно, как уже говорилось, Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - сообщил Песков.

Как сообщало РБК-Украина, на саммите G20 в Осаке прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В ходе двусторонней встречи лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Отметим, в 2019 году на военный парад, который проводится 9 мая, из лидеров государств в Москву приехал только Нурсултан Назарбаев.