Путін запросив Трампа до Москви на 75-річчя Перемоги

Російський президент Володимир Путін запросив президента США Дональда Трампа в Москву на святкування 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні. Про це сказав журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Як заявив Пєсков, Трамп позитивно сприйняв запрошення і сказав, що буде чекати офіційного запрошення.

При цьому Пєсков підкреслив, що офіційне запрошення, "звичайно, в найближчі дні вже буде направлено".

"Справді, як вже говорилося, Путін запросив Трампа в наступному році на 75-річчя закінчення Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни", - повідомив Пєсков.

Як повідомляло РБК-Україна, на саміті G20 в Осаці пройшла зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. У ході двосторонньої зустрічі лідери країн обговорили ситуацію в Україні, Сирії і Венесуелі, а також загострення у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

Відзначимо, в 2019 році на військовий парад, який проводиться 9 травня, з лідерів держав в Москву приїхав тільки Нурсултан Назарбаєв.