Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але РФ з неї не вийшла

Російський диктатор згадав фейк про те, що РФ ухвалила рішення вийти з "зернової угоди", тому що "Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників, які частково йшли у "зерновому коридорі".

З його слів, це нібито створило погрози для цивільних судів, які вивозять українське зерно.

"Ми не говоримо про те, що ми припиняємо свою участь (у "зерновій угоді" - ред.), ні, ми говоримо, що зупиняємо. Одним із організаторів цієї роботи був генсек ООН (Антоніу Гутеріш - ред.) і співробітники ООН приймають активну участь у цій роботі, але нехай тоді вони проведуть роботу з Україною", - заявив диктатор.