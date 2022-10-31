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Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але РФ з неї не вийшла

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито не припинила, а тимчасово призупинила свою участь у "зерновій угоді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна на прес-конференції.

Російський диктатор згадав фейк про те, що РФ ухвалила рішення вийти з "зернової угоди", тому що "Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників, які частково йшли у "зерновому коридорі".

З його слів, це нібито створило погрози для цивільних судів, які вивозять українське зерно.

"Ми не говоримо про те, що ми припиняємо свою участь (у "зерновій угоді" - ред.), ні, ми говоримо, що зупиняємо. Одним із організаторів цієї роботи був генсек ООН (Антоніу Гутеріш - ред.) і співробітники ООН приймають активну участь у цій роботі, але нехай тоді вони проведуть роботу з Україною", - заявив диктатор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вийшла з "зернової угоди" нібито через те, що "Україна завдала удару по кораблям Чорноморського флоту в Севастопольській бухті".

Після цього в Міноборони Росії заявили, що їхня країна нібито не виходить з "зернової ініціативи", а зупиняє її дію.

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