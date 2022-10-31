Путин придумал оправдание срыву "зерновой сделки", но РФ из нее не вышла

Российский диктатор вспомнил фейк о том, что РФ приняла решение выйти из "зерновой сделки", потому что "Украина атаковала корабли Черноморского флота при помощи беспилотников, которые частично шли в "зерновом коридоре".

По его словам, это якобы создало угрозы для гражданских судов, которые вывозят украинское зерно.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие (в "зерновой сделке" - ред.), нет, мы говорим, что приостанавливаем. Одним из организаторов этой работы был генсек ООН (Антониу Гуттериш - ред.) и сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, но пусть тогда они проведут работу с Украиной", - заявил диктатор.