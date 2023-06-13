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Путін придумав відповідь на перетин "червоних ліній" у війні проти України

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що саме проведення так званої "спеціальної військової операції" і є відповіддю на перетин "червоних ліній".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву диктатора.

У Путіна запитали, чому російська сторона не реагує на перетин "червоних ліній" із боку Заходу.

Спочатку диктатор заявив, що Росія нібито не розпочинала війну.

"Вони нам весь час кажуть: "Ось ви почали війну, Путін - агресор". Ні, це вони агресори. Вони розпочали цю війну, а ми намагаємося її припинити. Але змушені робити це за допомогою збройних сил. Але хіба це не відповідь на подолання якихось "червоних ліній"? - сказав він.

Так, Путін заявив, що так званою "відповіддю" Росії є удари по енергосистемі України, а також придуманий пропагандистами "удар", а за словами Путіна "знищення" штаб-квартири ГУР під Києвом.

Крім того, диктатор заявив, що окупанти й надалі битиму по території України. При цьому він вкотре збрехав, що загарбники будуть обстрілювати нашу країну нібито "вибірково", а не бити по цивільних об'єктах та житлових кварталах.

"Червоні лінії" Путіна

Серед "червоних ліній", зокрема, були постачання Україні західної зброї, у тому числі танків, які наша країна вже отримала, та літаків. Путін заявляв, що ще однією "лінією" є вступ України до НАТО, а також погрожував застосуванням ядерної зброї, якщо Україна намагатиметься повернути тимчасово окуповані території.

При цьому в США вважають, що страх Заходу перетнути "червоні лінії" Путіна безпідставний. Бо якби диктатор був здатний щось більше, він би вже це робив.

До того ж президент США Джо Байден все частіше переступає "червоні лінії" диктатора.

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