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Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"

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Москва, Четверг 21 октября 2021 20:31
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично" Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин придумал новый аргумент против увеличения поставок газа в Европу через газотранспортную систему Украины. По словам Путина, гораздо экологичнее использовать новый газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина.

Как рассказал Путин, от поставок газа по дну Балтийского моря выбросов в несколько раз меньше, чем от транзита через Украину.

"Газопровод "Северный поток-2" - это современные технологии... Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит... В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины. Ну потому что старенькая уже. Экологи должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы", - сказал президент России.

Напомним, ранее Путин объяснял отказ от увеличения поставок газа через Украину тем, что украинская ГТС "может лопнуть", если увеличить давление.

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Владимир Путин Северный поток-2 Нафтогаз Украины ГТС
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