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Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну: "не екологічно"

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Москва, Четвер 21 жовтня 2021 20:31
Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну: "не екологічно" Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін придумав новий аргумент проти збільшення поставок газу в Європу через газотранспортну систему України. За словами Путіна, набагато екологічніше використовувати новий газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна.

Як розповів Путін, від поставок газу по дну Балтійського моря викидів в кілька разів менше, ніж від транзиту через Україну.

"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 рази викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", - сказав президент Росії.

Нагадаємо, раніше Путін пояснював відмову від збільшення поставок газу через Україну тим, що українська ГТС "може лопнути", якщо збільшити тиск.

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Володимир Путін Північний потік-2 Нафтогаз України ГТС
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