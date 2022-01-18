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Путин может прибегнуть к размещению ядерного оружия в Беларуси, - Госдеп США

Автор: Сергей Пышкин

В США обеспокоены из-за того, что Путин "движется" в сторону Беларуси. Российская Федерация может прибегнуть к расположению ядерного оружия в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста FoxNews.

В США обеспокоены тем, что Путин может прибегнуть к размещению ядерного оружия на территории Беларуси, а переброска военных в страну для, якобы, совместных учений, может быть использовано как маршрут для вторжения в Украину.

По словам одного из чиновников Госдепартамента, эти учения проводят в Беларуси после того, как Россия наращивала силы у границ нашей страны во время сфабрикованного миграционного кризиса.

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