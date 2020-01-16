Путин и глава Европейского совета обсудили Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили Украину в ходе телефонного разговора в четверг, 16 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Так, во время телефонного разговора Путина и Мишеля был затронут вопрос войны на востоке Украины. Стороны подчеркнули безальтернативность минских договоренностей, а также полного и безусловного выполнения сторонами конфликта решений, достигнутых во время нормандской встречи в Париже.

Кроме того, российский президент с главой Европейского совета обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке и подготовку к проведению международной конференции по Ливии.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины предложили создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам украинско-российской границы. Украинская сторона обратила внимание на невыполнение одного из пунктов протокола ТКГ от 1 сентября 2014 года.

Кроме того, на заседании ТКГ в Минске украинская сторона выдвинула новое условие для проведения местных выборов на Донбассе. Украинские представители подчеркивают, что выборы на Донбассе не могут проходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.