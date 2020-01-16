Путін та голова Європейської ради обговорили Україну

Президент Російської Федерації Володимир Путін та голова Європейської ради Шарль Мішель обговорили Україну під час телефонної розмови у четвер, 16 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Так, під час телефонної розмови Путіна та Мішеля було порушено питання війни на сході України. Сторони наголосили на безальтернативності мінських домовленостей, а також повного та безумовного виконання сторонами конфлікту рішень, досягнутих під час нормандської зустрічі у Парижі.

Крім того, російський президент з головою Європейської ради обговорювали загострення ситуації на Близькому Сході та підготовку до проведення міжнародної конференції щодо Лівії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представники України запропонували створити додаткову робочу підгрупу з питань українсько-російського кордону. Українська сторона звернула увагу на невиконання одного з пунктів протоколу ТКГ від 1 вересня 2014 року.

Крім того, на засідання ТКГ у Мінську українська сторона висунула нову умову для проведення місцевих виборів на Донбасі. Українські представники наголошують, що вибори на Донбасі не можуть проходити за відсутності необхідного безпечного оточення і дієздатних інститутів.