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Путін запропонував НАТО нове "рівняння безпеки": про що йде мова

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Москва, Середа 23 червня 2021 10:51
Путін запропонував НАТО нове "рівняння безпеки": про що йде мова Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін запропонував НАТО нове "рівняння безпеки". Північноатлантичний альянс відмовляється розглядати пропозиції Росії.

Про це повідомив Путін у зверненні до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, передає "РБК".

За його словами, Москва нібито прагне до зниження ризиків, забезпечення передбачуваності і вирішення розбіжностей через діалог.

"Росія висунула пропозицію про вироблення нового "рівняння безпеки". Воно повинно враховувати всі фактори, що впливають на стратегічну стабільність в їх взаємозв'язку", - заявив Путін.

Раніше заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков пояснив вироблення нового "рівняння безпеки" Росії і США. Воно враховує:

  • ситуацію в космосі,
  • проблематику кібербезпеки,
  • стратегічні оборонні та стратегічні наступальні озброєння,
  • стратегічні наступальні озброєння в неядерному оснащенні.

Нагадаємо, Росія заявила про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі, посилюється військове протистояння.

Зазначимо, Путін заявив про "відповідальність" за процвітання сусідніх з Росією країн.

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Володимир Путін НАТО Російська Федерація
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