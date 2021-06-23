Путин заявил об "ответственности" за процветание соседних с Россией стран

Президент России Владимир Путин сделал заявление о соседних странах. Он видит "ответственность" России за процветание соседних стран.

Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, якобы продолжается эрозия международного права.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", - заявил Путин.

Более того, президент России заявил о попытках в мире использовать силу для "продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других".

Путин также заявил, что РФ якобы никогда не диктует свою волю другим странам, "на равных готова участвовать в решении общих проблем, содействовать деэскалации региональных конфликтов".