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Путин предложил наладить производство "Байрактаров" в России, - Эрдоган

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников "Байрактар" в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TGRT Haber.

В частности, сегодня Эрдоган на заседании Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития объявил, что у "Байрактаров" появились новые клиенты.

По его словам, на встрече в Тегеране российский президент Путин выразил желание сотрудничать с Турцией в производстве боевых беспилотников. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что ОАЭ также предложили построить завод компании Baykar на своей территории.

Напомним, ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу "Байрактаров" в Россию. По его словам, причина - поддержка украинской борьбы за независимость.

Тем временем стало известно, что Кабинет министров подготовил законопроект для строительства завода по производству этих боевых дронов в Украине.

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Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган