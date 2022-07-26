Путін запропонував налагодити виробництво "Байрактарів" у Росії, - Ердоган

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TGRT Haber .

За його словами, на зустрічі в Тегерані російський президент Путін висловив бажання співпрацювати з Туреччиною у виробництві бойових безпілотників. Крім того, Ердоган підкреслив, що ОАЕ також запропонували побудувати завод компанії Baykar на своїй території.

Зокрема, сьогодні Ердоган на засіданні Центральної виконавчої ради Партії справедливості і розвитку оголосив, що у "Байрактарів" з'явилися нові клієнти.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж "Байрактарів" до Росії. За його словами, причина - підтримка української боротьби за незалежність.

Тим часом стало відомо, що Кабінет міністрів підготував законопроект для будівництва заводу з виробництва цих бойових дронів в Україні.

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