Путин предлагает ввести талибов в "семью цивилизованных народов"

Президент России Владимир Путин считает, что захвативших власть в Афганистане талибов нужно ввести в "семью цивилизованных народов". И это нужно сделать как можно раньше.

По его словам, Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана.

"Если это произойдет, то тогда не с кем будет разговаривать. А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять", - отметил Путин.

Он добавил, что на сегодня на территории Афганистана действуют и другие террористические группировки, которые угрожают России и ее союзникам. Отметим, движение "Талибан" на международном уровне, в том числе и в самой России признано террористическим.