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Путін пропонує ввести талібів до "сім'ї цивілізованих народів"

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін вважає, що талібів, які захопили владу в Афганістані, потрібно ввести до "сім'ї цивілізованих народів". І це потрібно зробити якомога раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

За його словами, Росія не зацікавлена в дезінтеграції Афганістану.

"Якщо це станеться, то тоді ні з ким буде розмовляти. А якщо це так, то потрібно подумати про те, що чим швидше "Талібан" увійде, так скажемо, до сім'ї цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати", - зазначив Путін.

Він додав, що на сьогодні на території Афганістану діють й інші терористичні угруповання, які загрожують Росії та її союзникам. Зазначимо, рух "Талібан" на міжнародному рівні, в тому числі і в самій Росії визнано терористичним.

Нагадаємо, раніше Путін говорив про те, що ситуація в Афганістані на безпеку в Росії.

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Володимир ПутінТалібанАфганистан