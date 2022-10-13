Путін прагне розпалити антизахідні настрої серед азіатських лідерів, - Reuters

Президент Володимир Путін у своєму виступі перед азіатськими лідерами у четвер розвинув тему, яку він активніше просував, коли військові успіхи Росії пішли на спад: Москва бореться із Заходом за створення більш справедливого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оскільки західні економічні санкції також посилюються, Путін змістив акцент із боротьби з передбачуваними "фашистами" у Києві на протистояння "колективному Заходу", який озброює Україну з метою розширити свій вплив за рахунок Росії.

"Світ стає по-справжньому багатополярним. І Азія, де зароджуються нові центри сили, грає у цьому значну, а то й ключову, роль", - сказав Путін.

На засіданні Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії у столиці Казахстану Астані Путін назвав Захід неоколоніальною державою, яка прагне зупинити розвиток решти світу та експлуатувати бідніші країни.

За даними видання, у членів СВМДА свої власні різноманітні плани, і вони також стали більш цінними для Росії як покупці нафти, газу та інших сировинних товарів, які їй важко продати на Захід.

Як пише Reuters, до цього органу входять кілька центральноазіатських колишніх радянських держав, які вважають Росію своїм колишнім колоніальним повелителем, а також Китай, Індія та деякі арабські країни та країни Південно-Східної Азії, які отримали вигоду із тісних торгових зв'язків із Заходом та Японією

Влада Казахстану цього місяця відхилила вимогу Росії про висилку посла України, дорікнувши Москві за те, що вона назвала недоречним тоном у відносинах між "рівноправними стратегічними партнерами". Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер назвав війну в Україні частиною "хрестового походу" Росії проти ліберальної демократії.