Путин стремится разжечь антизападные настроения среди азиатских лидеров, - Reuters
Президент Владимир Путин в своем выступлении перед азиатскими лидерами в четверг развил тему, которую он активнее продвигал, когда военные успехи России пошли на убыль: Москва борется с Западом за создание более справедливого мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Поскольку западные экономические санкции также ужесточаются, Путин сместил акцент по борьбе с предполагаемыми "фашистами" в Киеве на противостояние "коллективному Западу", вооружающему Украину с целью расширить свое влияние за счет России.
"Мир становится по-настоящему многополярным. И Азия, где зарождаются новые центры силы, играет в этом значительную, а то и ключевую роль", - сказал Путин.
На заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в столице Казахстана Астане Путин назвал Запад неоколониальным государством, которое стремится остановить развитие остального мира и эксплуатировать более бедные страны.
По данным издания, у членов СВМДА свои собственные разные планы, и они также стали более ценными для России как покупатели нефти, газа и других сырьевых товаров, которые ей трудно продать на Запад.
Как пишет Reuters, в этот орган входят несколько центральноазиатских бывших советских государств, считающих Россию своим бывшим колониальным повелителем, а также Китай, Индия и некоторые арабские страны и страны Юго-Восточной Азии, извлеченные из тесных торговых связей с Западом и Японией
Власти Казахстана в этом месяце отклонили требование России о высылке посла Украины, упрекнув Москву за то, что они назвали неуместным тоном в отношениях между "равноправными стратегическими партнерами". Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг назвал войну в Украине частью "крестового похода" России против либеральной демократии.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин понял , что Россия не является сверхдержавой на фоне провалов в войне против Украины.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Казахстане призвал "остановить кровопролитие" в Украине.
Стало известно, что ЕС готовится к новым атакам Путина, есть несколько сценариев.
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