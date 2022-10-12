Путін усвідомив, що Росія не є наддержавою, - міністр оборони Британії

Президент РФ Володимир Путін зрозумів, що Росія не є наддержавою на тлі провалів у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Уоллеса в інтерв'ю Evening Standard .

Він зазначив, що Росія зараз програє Україні через "свої військові можливості" та помилкові "стратегічні припущення" свого керівництва.

За його словами, російське керівництво повірило у власну непереможність, спостерігаючи за колонами танків на параді, хоча це був "галас".

"Наддержави програвали війни: СРСР в Афганістані, США у В'єтнамі. Великі країни неодноразово були змушені примирятися з поразкою від сусіда, або від іншої країни... Але головне ось у чому. Він (Путін - ред.) щойно виявив, що (Росія - ред.) не наддержава”, - заявив міністр.