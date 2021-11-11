Путин пожаловался Меркель на беспилотники Украины и корабли НАТО

В четверг, 11 ноября, президент России Владимир Путин провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже второй разговор между двумя лидерами за последние несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора российский лидер пожаловался на "деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты".

Также он отметил, что вооруженные силы США и ряда других стран НАТО в Черном море ведут провокационную активность, которая носит дестабилизирующий и опасный характер.