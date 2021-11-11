Путин пожаловался Меркель на беспилотники Украины и корабли НАТО
В четверг, 11 ноября, президент России Владимир Путин провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже второй разговор между двумя лидерами за последние несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе разговора российский лидер пожаловался на "деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты".
Также он отметил, что вооруженные силы США и ряда других стран НАТО в Черном море ведут провокационную активность, которая носит дестабилизирующий и опасный характер.
Напомним, вчера Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.
Кроме того, в России считают, что военные учения США в Черном море изучением предполагаемого театра военных действий, а именно на случай подготовки Украиной наступления на Донбассе.
Добавим, что ранее на Донбассе украинские военные впервые применили беспилотник "Байрактар".