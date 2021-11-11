Путін поскаржився Меркель на безпілотники України і кораблі НАТО

У четвер, 11 листопада, президент Росії Володимир Путін провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це вже друга розмова між двома лідерами за останні кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

В ході розмови російський лідер поскаржився на"деструктивну політику Києва, який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи в порушення мінського комплексу заходів ударні безпілотні апарати".

Також він зазначив, що збройні сили США і ряду інших країн НАТО в Чорному морі ведуть провокаційну активність, яка носить дестабілізуючий і небезпечний характер.