Путін пожалкував, що пізно почав "СВО" і заявив, що не був готовий

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що шкодує про те, що не почав проводити "СВО" раніше. Підготовку Росія також мала б почати раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час так званих "Підсумків року".
У Путіна запитали, чи змінив би він своє "рішення лютого 2022 року", мова про початок так званої "спеціальної військової операції", які насправді є вторгнення в Україну.
На це диктатор відповів, що "СВО" треба було починати раніше.
"Таке рішення, яке було ухвалено на початку 2022 року, його потрібно було б ухвалювати раніше, це перше. Друге - треба було почати готуватися, зокрема до "СВО". У тому числі кримські події були спонтанні. Події 2022 року ми теж почали без підготовки до них. Але чому почали? Тому що далі неможливо було стояти на місці і терпіти", - заявив Путін.
Також він пояснив початок повномасштабного вторгнення в Україну тим, що українська влада відмовилася від виконання Мінських угод і Росію "змусили".
"Змусили нас до цих дій. Якби знати, що станеться заздалегідь, то треба було б звичайно проводити системну таку серйозну підготовку", - сказав він.
Нагадаємо, що перед початком вторгнення в Україну Путін записав звернення, в якому заявив про початок "спеціальної військової операції". Тоді диктатор заявив, що армія РФ займатиметься "демілітаризацією" та "денацифікацією" України.
Варто зауважити, що з самого початку всі "цілі" не були досягнуті, армія РФ провалила свій наступ. Саме тому Путін та інші високопосадовці в РФ постійно вигадують нові цілі для продовження ведення війни проти України.
При цьому раніше його прес-секретар Дмитро Пєсков заявляв, що Путін нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей Росії іншими засобами, ніж "військова спецоперація" в Україні.
Зокрема, рік тому Путін заявив, що воюючи проти України він нібито намагається допомогти Палестині. Також він захотів знайти "павука", який нібито хоче домогтися поразки РФ на полі бою.
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