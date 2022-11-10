UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін не поїде на саміт G20, але пошле замість себе Лаврова

Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Індонезії. Замість нього відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Було ухвалено рішення про те, що Росію на саміті G20 представлятиме Сергій Лавров", - сказав Пєсков.

Саміт G20 відбудеться на Балі в Індонезії 15 та 16 листопада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20 у відеоформаті.

При цьому Кремль тривалий час не міг визначитися, чи Путін поїде на саміт. Учора видання Bloomberg повідомило, що глава РФ не полетить на Балі, оскільки Кремль хоче убезпечити його від потенційної напруженості та конфронтації зі світовими лідерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20Володимир ПутінЛавровРосійська Федерація