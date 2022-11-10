Путин не поедет на саммит G20, но пошлет вместо себя Лаврова

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", - сказал Песков.

Саммит G20 состоится на Бали в Индонезии 15 и 16 ноября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в видеоформате.

При этом Кремль долгое время не мог определиться, поедет ли Путин на саммит. Вчера издание Bloomberg сообщило, что глава РФ не полетит на Бали, поскольку Кремль хочет оградить его от потенциальной напряженности и конфронтации с мировыми лидерами.

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