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Путин не поедет на саммит G20, но пошлет вместо себя Лаврова

Фото: глава МИД России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", - сказал Песков.

Саммит G20 состоится на Бали в Индонезии 15 и 16 ноября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в видеоформате.

При этом Кремль долгое время не мог определиться, поедет ли Путин на саммит. Вчера издание Bloomberg сообщило, что глава РФ не полетит на Бали, поскольку Кремль хочет оградить его от потенциальной напряженности и конфронтации с мировыми лидерами.

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G20Владимир ПутинЛавровРоссийская Федерация