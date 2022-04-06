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Путин может снова повторить наступление на Киев, - CNN

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Отступление от Киевской области не означает, что глава Кремля Володимир Путин полностью отказался от желания захватить Киев. В США считают, что Россия и в дальнейшем будет наносить воздушные и ракетные удары по всей нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отметил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, долгосрочные цели Путина пока непонятны, однако американские и европейские официальные лица считают, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

"Мы ожидаем, что для защиты любой территории, которую она увлечет на востоке, Россия потенциально может распространить свою силовую проекцию и присутствие еще глубже в Украине, за пределы Луганской и Донецкой областей. По крайней мере, таковы их намерения и планы", - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

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