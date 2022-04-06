Путін може знову повторити наступ на Київ, - CNN

Відступ від Київської області не означає, що голова Кремля Путін повністю відмовився від бажання захопити Київ. У США вважають, що Росія й надалі завдаватиме повітряні й ракетні удари по всій нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як відзначив високопоставлений представник оборонного відомства США, довгострокові цілі Путіна наразі є незрозумілими, однак американські й європейські офіційні особи вважають, що повторне вторгнення в Київську область все ще можливе.

"Ми очікуємо, що для захисту будь-якої території, яку вона захопить на сході, Росія потенційно може поширити свою силову проекцію та присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей. Принаймні, такі їхні наміри та плани", - заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван.