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Путін може знову повторити наступ на Київ, - CNN

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Відступ від Київської області не означає, що голова Кремля Путін повністю відмовився від бажання захопити Київ. У США вважають, що Росія й надалі завдаватиме повітряні й ракетні удари по всій нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як відзначив високопоставлений представник оборонного відомства США, довгострокові цілі Путіна наразі є незрозумілими, однак американські й європейські офіційні особи вважають, що повторне вторгнення в Київську область все ще можливе.

"Ми очікуємо, що для захисту будь-якої території, яку вона захопить на сході, Росія потенційно може поширити свою силову проекцію та присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей. Принаймні, такі їхні наміри та плани", - заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван.

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