Війна в Україні

Путін повернувся до ядерного залякування і згадав про "Орєшнік"

17:20 12.05.2026 Вт
2 хв
Чим саме диктатор намагається налякати світ цього разу?
aimg Марія Науменко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до ядерної риторики та заявив про посилення стратегічних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час наради з військовослужбовцями ЗС РФ.

Під час виступу глава Кремля заявив, що Росія була змушена "замислитися над забезпеченням стратегічної безпеки" після виходу США з Договору про протиракетну оборону.

Путін також згадав про ракетний комплекс "Орєшнік" та заявив про можливість його оснащення ядерними боєголовками.

Окремо диктатор привітав російських військових з успішними випробуваннями міжконтинентальної ракети "Сармат".

За словами командувача Ракетних військ стратегічного призначення РФ, перший полк із комплексами "Сармат" планують поставити на бойове чергування вже до кінця цього року.

Путін стверджує, що дальність дії ракети може перевищувати 35 тисяч кілометрів.

У Кремлі також заявили, що "Сармат" має замінити радянський комплекс "Воєвода" та нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія нарощує ядерний потенціал найшвидшими темпами з часів Холодної війни та посилює військову присутність поблизу кордонів країн НАТО.

Аналітики вважають, що такі кроки можуть свідчити про підготовку Москви до тривалої конфронтації з Альянсом.

