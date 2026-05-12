RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин вернулся к ядерному запугиванию и вспомнил про "Орешник"

17:20 12.05.2026 Вт
2 мин
Чем именно диктатор пытается напугать мир на этот раз?
aimg Мария Науменко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к ядерной риторике и заявил об усилении стратегических сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время совещания с военнослужащими ВС РФ.

Читайте также: НАТО жестко прошлось по РФ и Китаю из-за ядерной политики

Во время выступления глава Кремля заявил, что Россия была вынуждена "задуматься над обеспечением стратегической безопасности" после выхода США из Договора о противоракетной обороне.

Путин также упомянул о ракетном комплексе "Орешник" и заявил о возможности его оснащения ядерными боеголовками.

Отдельно диктатор поздравил российских военных с успешными испытаниями межконтинентальной ракеты "Сармат".

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ, первый полк с комплексами "Сармат" планируют поставить на боевое дежурство уже до конца этого года.

Путин утверждает, что дальность действия ракеты может превышать 35 тысяч километров.

В Кремле также заявили, что "Сармат" должен заменить советский комплекс "Воевода" и якобы значительно превосходит его по боевым характеристикам.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО.

Аналитики считают, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке Москвы к длительной конфронтации с Альянсом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружие