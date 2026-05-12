Путин вернулся к ядерному запугиванию и вспомнил про "Орешник"

Во время выступления глава Кремля заявил, что Россия была вынуждена "задуматься над обеспечением стратегической безопасности" после выхода США из Договора о противоракетной обороне.

Путин также упомянул о ракетном комплексе "Орешник" и заявил о возможности его оснащения ядерными боеголовками.

Отдельно диктатор поздравил российских военных с успешными испытаниями межконтинентальной ракеты "Сармат".

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ, первый полк с комплексами "Сармат" планируют поставить на боевое дежурство уже до конца этого года.

Путин утверждает, что дальность действия ракеты может превышать 35 тысяч километров.

В Кремле также заявили, что "Сармат" должен заменить советский комплекс "Воевода" и якобы значительно превосходит его по боевым характеристикам.