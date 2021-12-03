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Путин потребует от Байдена гарантии невступления Украины в НАТО, - Кремль

Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин на предстоящем онлайн-саммите с президентом США Джо Байденом потребует гарантии невступления Украины в НАТО. А также закрепления их в соответствующем документе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, на переговорах могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.

"Наши предложения о необходимости проведения совместно с коллегами - ведущими странами - работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключили бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам оружейных систем", - отметил он.

Он также отметил, что России якобы ранее давались устные заверения в том, что альянс не будет расширяться на восток.

"Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят. Хотя определенная фиксация заверений делалась. У нас есть запись соответствующих бесед", - добавил Ушаков.

Напомним, ранее Путин заявил, что намерен добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" от НАТО, имея в виду отказ альянса от расширения за счет Украины.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал НАТО отказать Москве в таких гарантиях.

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