Путін вимагатиме від Байдена гарантії невступу України до НАТО, - Кремль

Як заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.

"Наші пропозиції про необхідність проведення спільно з колегами - провідними країнами - роботи по досягненню відповідних юридичних домовленостей, які виключили б будь-яке подальше просування НАТО на схід, і розміщення на території суміжних держав, включаючи Україну, загрозливих нам збройових систем", - зазначив він.

Він також зазначив, що Росії нібито раніше давалися усні запевнення в тому, що альянс не буде розширюватися на схід.

"Це питання з бородою. СРСР і Росії давалися усні запевнення про те, що НАТО не буде просуватися на схід до території Росії. Виявилося, що усні запевнення нічого не варті. Хоча певна фіксація запевнень робилася. У нас є запис відповідних бесід", - додав Ушаков.