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Путін вимагатиме від Байдена гарантії невступу України до НАТО, - Кремль

Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін на майбутньому онлайн-саміті з президентом США Джо Байденом вимагатиме гарантії невступу України до НАТО. А також закріплення їх у відповідному документі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, на переговорах можуть торкнутися проблеми досягнення юридичних домовленостей, які виключали б вступ України до НАТО.

"Наші пропозиції про необхідність проведення спільно з колегами - провідними країнами - роботи по досягненню відповідних юридичних домовленостей, які виключили б будь-яке подальше просування НАТО на схід, і розміщення на території суміжних держав, включаючи Україну, загрозливих нам збройових систем", - зазначив він.

Він також зазначив, що Росії нібито раніше давалися усні запевнення в тому, що альянс не буде розширюватися на схід.

"Це питання з бородою. СРСР і Росії давалися усні запевнення про те, що НАТО не буде просуватися на схід до території Росії. Виявилося, що усні запевнення нічого не варті. Хоча певна фіксація запевнень робилася. У нас є запис відповідних бесід", - додав Ушаков.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки" від НАТО, маючи на увазі відмову альянсу від розширення за рахунок України.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО відмовити Москві в таких гарантіях.

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Володимир ПутінНАТОУкраїнаДжозеф Байден