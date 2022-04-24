Путин потерял интерес к переговорам. Пытается захватить как можно больше земель, - FT

Некоторое время Путин серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения, когда в марте Россия потерпела поражение во время наступления на севере Украины.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по (российскому - ред.) телевидению, и хочет выиграть по-крупному", - сказал человек, который проинформирован о ходе переговоров.

В Стамбуле Киев и Москва уже согласовали первый проект мирного соглашения, однако переговоры зашли в тупик после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в военных преступлениях в Буче и Мариуполе. В частности, Путин был взбешен после того, как наши бойцы потопили крейсер "Москва".

"Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем", - сказал один из собеседников издания.

Между тем украинские и западные чиновники сомневались в том, что Путин готов к мирным переговорам и считали, что Россия лишь пытается выиграть время для дальнейшего наступления.

Путин, со своей стороны, вероятно и в дальнейшем придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его же генералами и телевидением. По словам людей, которые общались с главой Кремля, он убежден в том, что российские военные не убивали гражданских.