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Путин потерял интерес к переговорам. Пытается захватить как можно больше земель, - FT

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация больше не заинтересована в переговорах с Украиной. Путин оскорблен тем, что наши бойцы одержали победу в первом наступлении России и уничтожили крейсер "Москва".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Некоторое время Путин серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения, когда в марте Россия потерпела поражение во время наступления на севере Украины.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по (российскому - ред.) телевидению, и хочет выиграть по-крупному", - сказал человек, который проинформирован о ходе переговоров.

В Стамбуле Киев и Москва уже согласовали первый проект мирного соглашения, однако переговоры зашли в тупик после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в военных преступлениях в Буче и Мариуполе. В частности, Путин был взбешен после того, как наши бойцы потопили крейсер "Москва".

"Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем", - сказал один из собеседников издания.

Между тем украинские и западные чиновники сомневались в том, что Путин готов к мирным переговорам и считали, что Россия лишь пытается выиграть время для дальнейшего наступления.

Путин, со своей стороны, вероятно и в дальнейшем придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его же генералами и телевидением. По словам людей, которые общались с главой Кремля, он убежден в том, что российские военные не убивали гражданских.

Война России против Украины длится шестьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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