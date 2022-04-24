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Путін втратив інтерес до переговорів. Намагається захопити якомога більше земель, - FT

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація більше не зацікавлена в переговорах з Україною. Путін ображений тим, що наші бійці перемогли перший наступ Росії та знищили крейсер "Москва".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Деякий час Путін серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди, коли в березні Росія зазнала поразки під час наступу на півночі України.

"Путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по (російському - ред.) телебаченню, і хоче виграти по-крупному", - сказала людина, яка проінформована щодо перебігу переговорів.

В Стамбулі Київ та Москва вже узгодили перший проект мирної угоди, однак переговори зайшли в глухий кут після того, як президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у військових злочинах в Бучі та Маріуполі. Зокрема, Путін був розлючений після того, як наші бійці потопили крейсер "Москва".

"Була надія на угоду. Путін ходив туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти із цієї ситуації переможцем", - сказав один із співрозмовників видання.

Тим часом українські та західні чиновники сумнівалися у тому, що Путін готовий до мирних переговорів та вважали, що Росія лише намагається виграти час для подальшого наступу.

Путін, зі свого боку, ймовірно й надалі дотримується спотвореного погляду на війну, викладеного його ж генералами та телебаченням. За словами людей, які спілкувалися з головою Кремля, він переконаний у тому, що російські військові не вбивали цивільних осіб.

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