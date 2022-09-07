Разведка о возможности "референдума" в Херсоне: не смогут даже сымитировать

Так называемый "референдум" оккупантов в Херсонской области не имеет никаких перспектив. Россияне даже не смогут сымитировать его проведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова .

По его словам, оккупанты на юге Украины понимают, что провести псевдореферендум не удастся. Планам россиян мешают украинские военные и местное население.

"Ни Вооруженные силы Украины, ни общество в целом не дают россиянам даже возможности имитировать этот процесс. И, конечно, мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума - это будет несерьезно", - отметил Юсов.