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Разведка о возможности "референдума" в Херсоне: не смогут даже сымитировать

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Херсон, Среда 07 сентября 2022 16:40
Разведка о возможности "референдума" в Херсоне: не смогут даже сымитировать Фото: оккупанты не смогут сымитировать "референдум" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Так называемый "референдум" оккупантов в Херсонской области не имеет никаких перспектив. Россияне даже не смогут сымитировать его проведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

По его словам, оккупанты на юге Украины понимают, что провести псевдореферендум не удастся. Планам россиян мешают украинские военные и местное население.

"Ни Вооруженные силы Украины, ни общество в целом не дают россиянам даже возможности имитировать этот процесс. И, конечно, мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума - это будет несерьезно", - отметил Юсов.

Напомним, недавно разведка провела спецоперацию в оккупированной Каменке-Днепровской. Военные уничтожили базу ФСБ и склад бюллетеней для так называемого "референдума".

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Херсонская область Главное управление разведки Референдум
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