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Путін поспіхом перекидає військові кораблі до Балтійського моря

12:16 17.08.2026 Пн
2 хв
Диктатор вирішив підкріпити свої погрози Заходу конкретними рішеннями
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Ситуація на Балтиці продовжує загострюватися - наразі туди прибув сучасний ракетний фрегат "Адмірал Касатонов" зі складу Північного флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як повідомляють німецькі журналісти, лише кілька днів тому в Балтійське море увійшов російський есмінець "Адмірал Левченко".

А напередодні там помітили ще один військовий корабель РФ - фрегат "Адмірал Касатонов". Його ввели в експлуатацію у 2020 році, і він належить до класу "Адмірал Горшков".

"За даними російських джерел, цей фрегат здатний запускати крилаті ракети "Калібр" і "Циркон". Зовсім недавно його було задіяно для забезпечення безпеки та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та протоці Ла-Манш", - уточнює Bild.

Видання звертає увагу на те, що розгортання суден почалося після публічних погроз глави Кремля Володимира Путіна на адресу країн Заходу.

Важливо розуміти, що диктатор пригрозив союзникам України дзеркальними діями у відповідь на санкції проти російського "тіньового флоту".

"Нещодавно (в Євросоюзі - ред.) додумалися до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми будемо змушені відповідати дзеркально", - погрожував Путін, звертаючись до країн Заходу.

Останні рішення глави Кремля прокоментував експерт з морської безпеки Моріц Брейк.

На його переконання, стратегічно диктатор намагається створити невизначеність і підняти ціну дій Заходу проти "тіньового флоту" РФ.

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Володимир ПутінБалтійське моретіньовий флотРосійська Федерація