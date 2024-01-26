Путін не посоромився б напасти на НАТО, - голова розвідки Німеччини

"Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії. Якщо Захід не продемонструє явну готовність захищатися, у Путіна більше не буде причин не нападати на НАТО, - заявив він.

Каль попередив, що метою Путіна є відновлення колишньої могутності та величі Великої Росії.

"Буде жахливо, якщо ця готовність до застосування сили візьме гору в зовнішній політиці і Європа капітулює перед нею", - попередив глава німецької служби зовнішньої розвідки.

При цьому він скептично ставиться до зміни влади в Росії.

"Він міцно сидить у сідлі. І навіть якби він випав із вікна або іншим чином постраждав, знайшлося б достатньо людей, які думають так само, як він, і проводили б ту саму політику", - заявив він.

Глава BND додав, що також немає жодних ознак того, що ситуація зміниться відразу, наприклад, за допомогою демократично легітимізованих сил.

Напад РФ на НАТО

Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

Обговорення розпочалося після публікації німецького таблоїду Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".

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