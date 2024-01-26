Путин не постеснялся бы напасть на НАТО, - глава разведки Германии

"Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду власти России. Если Запад не продемонстрирует явную готовность защищаться, у Путина больше не будет причин не нападать на НАТО, - заявил он.

Каль предупредил, что целью Путина является восстановление былого могущества и величия Великой России.

"Будет ужасно, если эта готовность к применению силы возобладает во внешней политике и Европа капитулирует перед ней", - предупредил глава немецкой службы внешней разведки.

При этом он скептически относится к смене власти в России.

"Он прочно сидит в седле. Идаже если бы он выпал из окна или иным образом пострадал, нашлось бы достаточно людей, которые думают точно так же, как он, и проводили бы ту же политику", - заявил он.

Глава BND добавил, что также нет никаких признаков того, что ситуация изменится в одночасье, например, с помощью демократически легитимированных сил.

Нападение РФ на НАТО

Недавно в западных СМИ вышла серия публикаций о планах России напасть на страны НАТО. В частности были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники тем временем уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, который якобы получил секретный документ "Оборона альянса-2025".

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