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Путін поскаржився Ердогану на спробу перевороту у РФ. Той його підтримав

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він розпопів про спробу військового перевороту у себе в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

За даними Кремля, ініціатором розмови була турецька сторона. Путін доповів Ердогану про ситуацію у РФ на тлі збройного заколоту.

"Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Ердоган - четвертий лідер, з яким сьогодні розмовляв Путін. Раніше він телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, президенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєву та лідеру Узбекистану Шавкату Мірзійоєву.

Що цьому передувало

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

Про все, що наразі відбувається у Росії читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

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