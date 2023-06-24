Путин пожаловался Эрдогану на попытку переворота в РФ. Тот его поддержал

По данным Кремля, инициатором разговора была турецкая сторона. Путин доложил Эрдогану о ситуации в РФ на фоне вооруженного мятежа.

"Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", – говорится в сообщении.

Напомним, Эрдоган – четвертый лидер, с которым сегодня разговаривал Путин. Ранее он звонил по телефону самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касим-Жомарт Токаеву и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиоеву.

Что этому предшествовало

Напомним, между владельцем ПИК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин винит Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

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