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Путін посилює репресії проти антивоєнних настроїв у Росії, - ISW

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін посилив кампанію, спрямовану на боротьбу з антивоєнними настроями біля країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Путін підписав закони, які значно збільшують штрафи та термін тюремного ув'язнення за дискредитацію російських військ в Україні та за продаж російської зброї іноземцям. Російський диктатор продовжує боротьбу з усіма, чия думка не збігається з офіційною позицією Кремля.

Повідомляється, що 28 лютого після того, як Путін доручив посилити контррозвідувальні заходи та придушення поширення проукраїнської ідеології, співробітники ФСБ здійснили рейди до московських барів, які запідозрили у фінансуванні українських військових, затримали понад 40 осіб. Дедалі частіше надходять повідомлення про затримання федеральною службою безпеки російських цивільних за підозрою у фінансовій допомозі українським силам.

Раніше ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський заявив, що почуття безкарності росії за військові злочини у Сирії стало однією із причин нинішньої агресії кремля в Україні.

Нагадаємо, російські війська змушені часто змінювати свої локації через точні удари українських військових.

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