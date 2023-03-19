Путин усиливает репрессии против антивоенных настроений в России, - ISW

Президент России Владимир Путин усилил кампанию, направленную на борьбу с антивоенными настроениями на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Путин подписал законы, значительно увеличивающие штрафы и срок тюремного заключения за дискредитацию российских войск в Украине и за продажу российского оружия иностранцам. Российский диктатор продолжает борьбу со всеми, чье мнение не совпадает с официальной позицией Кремля.
Сообщается, что 28 февраля после того, как Путин поручил усилить контрразведывательные меры и подавление распространения проукраинской идеологии, сотрудники ФСБ совершили рейды в московские бары, заподозрившие в финансировании украинских военных, задержали более 40 человек. Все чаще поступают сообщения о задержании федеральной службой безопасности российских гражданских по подозрению в финансовой помощи украинским силам.
Ранее мы сообщали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что чувство безнаказанности россии за военные преступления в Сирии стало одной из причин нынешней агрессии кремля в Украине.
Напомним, российские войска вынуждены часто менять свои локации из-за точных ударов украинских военных.
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