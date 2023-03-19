ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ ніхто не покарав за злочини у Сирії, це викликало нову агресію, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 березня 2023 00:24
РФ ніхто не покарав за злочини у Сирії, це викликало нову агресію, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія не отримала належного покарання за військові злочини у Сирії. Почуття безкарності стало однією із причин нинішньої агресії кремля в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Росія не отримала серйозного покарання за скоєння злочинів у Сирії, це стало однією із причин подальших агресивних дій Росії, зазначив президент.

"Народ Сирії не отримав належного міжнародного захисту, і це дало відчуття безкарності кремля та його спільників. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме у цій безкарності – значна частина нинішньої агресивності кремля", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку Росії у війні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Сирії Війна Росії проти України
NEWS
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати