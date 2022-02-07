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Путин посетит Турцию, дата будет в ближайшие дни, - представитель Эрдогана

Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин готовится к визиту в Турцию. Но точная дата его приезда пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sabah.com.

"Визит господина Путина в Турцию состоится. Эта дата станет известна в ближайшие дни", - заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что достиг договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на турецкой территории.

У самого Путина говорили, что он готов к встрече, но должен понимать, что будет итогом таких контактов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что такая встреча должна была бы состояться еще несколько лет назад.

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Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган