Путин посетит Турцию, дата будет в ближайшие дни, - представитель Эрдогана

Президент России Владимир Путин готовится к визиту в Турцию. Но точная дата его приезда пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sabah.com .

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что достиг договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на турецкой территории.

У самого Путина говорили, что он готов к встрече, но должен понимать, что будет итогом таких контактов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что такая встреча должна была бы состояться еще несколько лет назад.