UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін поручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством

Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Росії Володимир Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством та кордонами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення Путіна.

Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, Путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.

"Будь-які спроби його (кордону, - ред) порушення необхідно швидко та ефективно присікати всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - заявив Путін.

Він також доручив ФСБ максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.

Нагадаємо, співробітники ФСБ проводять "роботу" з мобілізованими громадянами Росії, які відмовляються брати участь у війні проти України.

Також повідомлялось, що спецслужби РФ почали полювати на українських партизанів та підпілля. Для цього було створено так звані тимчасові оперативні групи на захоплених територіях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ