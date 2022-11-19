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Шукають партизанів та підпілля: ФСБ створила спецгрупи на окупованих територіях

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Субота 19 листопада 2022 15:52
Шукають партизанів та підпілля: ФСБ створила спецгрупи на окупованих територіях Фото: ФСБ створила спецгрупи на окупованих територіях (politros com)
Автор: Дмитро Браславський

Спецслужби РФ почали полювати на українських партизанів та підпілля. Для цього було створено так звані тимчасові оперативні групи на захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, до груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та інших служб.

"Зауважимо, раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для нанесення ракетних ударів", - йдеться у заяві.

Мешканців тимчасово окупованих територій закликають зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

"Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ є життя", - додали наостанок.

Нагадаємо, що окупанти примусово вивезли 40 луганчан у невідомому напрямку.

Також "нових власників" паспортів РФ, які отримані на тимчасово окупованих територіях України, відтепер можуть мобілізовувати відповідно до російського законодавства.

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