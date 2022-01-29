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Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО с паспортами России

Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированного Донбасса социальными выплатами. Речь идет только о тех, у кого есть российские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

В частности, сообщается, что Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, которые проживают на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.

Также сообщается, что такие заявления будут подаваться через единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может использовать массовую паспортизацию населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей для вторжения в Украину под предлогом защиты своих граждан.

Отметим, после осенних выборов в Государственную думу в России говорили, что участие в голосовании якобы приняли более 150 000 жителей ОРДЛО.

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