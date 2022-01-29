Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО з паспортами Росії

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити жителів окупованого Донбасу соціальними виплатами. Йдеться тільки про тих, у кого є російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля .

Зокрема, повідомляється, що Путін доручив російському уряду розглянути питання про надання громадянам РФ, які проживають на окупованому Донбасі, можливості подачі заяв на отримання соціальних виплат і пільг без реєстрації на території Росії.

Також повідомляється, що такі заяви будуть подаватися через Єдиний портал державних і муніципальних послуг Російської Федерації.