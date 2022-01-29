Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО з паспортами Росії

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити жителів окупованого Донбасу соціальними виплатами. Йдеться тільки про тих, у кого є російські паспорти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.
Зокрема, повідомляється, що Путін доручив російському уряду розглянути питання про надання громадянам РФ, які проживають на окупованому Донбасі, можливості подачі заяв на отримання соціальних виплат і пільг без реєстрації на території Росії.
Також повідомляється, що такі заяви будуть подаватися через Єдиний портал державних і муніципальних послуг Російської Федерації.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може використати масову паспортизацію населення окупованих районів Донецької та Луганської областей для вторгнення до України під приводом захисту своїх громадян.
Зазначимо, після осінніх виборів до Державної Думи в Росії говорили, що участь у голосуванні нібито взяли понад 150 000 жителів ОРДЛО.