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Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в хранилища Европы

Автор: Валерия Полищук

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить поставки газа в хранилища компании в Европе. Это будет сделано после того, как завершится закачка газа в подземные хранилища в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"После того, как закончится работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии", - заявил он.

Путин заявил, что закачка газа в европейские хранилища даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства "Газпрома", снабжать партнеров ЕС газом в осенне-зимний период.

"Кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет снизить стоимость поставляемого в Европу газа на 60% в долгосрочной перспективе, чтобы не уничтожить спрос на поставки ПАО "Газпром".

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Владимир ПутинГазЕвропа