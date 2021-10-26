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Россия хочет снизить цены на газ для Европы ради сохранения контрактов, - Bloomberg

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Вторник 26 октября 2021 21:23
Россия хочет снизить цены на газ для Европы ради сохранения контрактов, - Bloomberg Фото: Россия хочет снизить цены на газ для Европы ради сохранения контрактов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия хочет снизить стоимость поставляемого в Европу газа на 60% в долгосрочной перспективе. Поскольку длительное ралли уничтожит спрос на поставки ПАО "Газпром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника издания, знакомого с энергетической политикой страны, Россия хочет, чтобы цены в Европе составляли около 300-400 долларов за тысячу кубометров, поскольку считает, что это поможет "Газпрому" сохранить свою хватку на рынке континента, даже когда страны от Великобритании до Польши переходят на более чистые источники энергии.

При этом второй источник назвал диапазон от 200 до 400 долларов, однако цены на низком уровне для России являются менее приемлемым сценарием.

Это резко контрастирует с текущими базовыми ценами в Европе, которые в последние недели неоднократно поднимались до рекордных уровней на фоне энергетического кризиса. Возникли опасения по поводу дефицита поставок в преддверии зимы, поскольку запасы газа на континенте находятся на самом низком сезонном уровне по крайней мере за десятилетие, потоки по трубопроводам ограничены, а конкуренция с Азией за сжиженные грузы продолжается.

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