Путін доручив "Газпрому" збільшити закачування газу в сховища Європи

Президент Росії Володимир Путін доручив "Газпрому" збільшити поставки газу в сховища компанії в Європі. Це буде зроблено після того, як завершиться закачування газу в підземні сховища в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Після того, як закінчиться роботу по закачуванню в підземні сховища газу в Росії, до 7 або 8 листопада, почати планову роботу з підвищення обсягу газу в ваших ПСГ в Європі - в Австрії і в Німеччині", - заявив він.

Путін заявив, що закачування газу в європейські сховища дасть можливість надійно, стабільно, ритмічно виконувати контрактні зобов'язання "Газпрому", постачати партнерів ЄС газом в осінньо-зимовий період.

"Крім усього іншого, безумовно, створить більш сприятливу ситуацію на енергетичному ринку Європи в цілому", - додав він.